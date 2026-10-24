Гонщик Маркес після падіння здобув поул Гран-прі Австралії — Channel NewsAsia

Іспанський гонщик Ducati Марк Маркес здобув поул-позицію на Гран-прі Австралії MotoGP, попри падіння на початку другої частини кваліфікації. Заїзди на трасі Phillip Island Grand Prix Circuit в Австралії відбувалися за дощової та слизької погоди, повідомляє Channel NewsAsia.

Падіння у кваліфікації

Семиразовий чемпіон MotoGP упав у четвертому повороті, втративши зчеплення переднього колеса, та виїхав на траву. Маркес не зазнав ушкоджень, повернувся до боксів Ducati та змінив мотоцикл.

Після цього він проїхав найшвидше коло за 1 хвилину 34,203 секунди та виборов четверту поул-позицію в сезоні. Маркес сказав, що після помилки намагався зберегти концентрацію та відтворити відчуття від мотоцикла, які мав під час вільних заїздів.

Стартові позиції та боротьба за титул

Другим у кваліфікації став брат Марка — Алекс Маркес із Gresini Racing. Третє місце посів француз Йоганн Зарко з LCR Honda, який пройшов через першу частину кваліфікації та скористався досвідом виступів за мінливих погодних умов.

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Лідер чемпіонату та суперник Маркеса в боротьбі за титул Хорхе Мартін, який виступає за Aprilia, показав четвертий результат. Він стартуватиме з другого ряду і в суботньому спринті, і в недільній основній гонці.

За п'ять етапів до завершення сезону, враховуючи австралійський, Мартін має 355 очок, а Маркес — 353. Партнер Мартіна по команді Марко Беццеккі, який став дев'ятим у кваліфікації, посідає третє місце в загальному заліку з 309 очками. Австралієць Джек Міллер із Pramac Racing був найшвидшим у першій частині кваліфікації.

Недільня гонка стане останньою для MotoGP на Phillip Island. Наступного року Гран-прі Австралії має переїхати на вуличну трасу в Аделаїді.

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