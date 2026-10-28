У Мексиці гонщик Серхіо Перес продовжив контракт із командою Cadillac у Формулі-1 щонайменше до кінця 2029 року. Попередня угода 36-річного пілота спливала наприкінці 2027-го, однак її подовжили ще на два роки перед Гран-прі Мехіко.

Контракт до 2029 року

Про нову багаторічну угоду повідомляє Sky Sports. Перес заявив, що від початку вірив у проєкт Cadillac Formula 1 Team і вважає продовження співпраці природним продовженням цього етапу.

За словами пілота, створення команди Формули-1 із нуля потребує часу, наполегливої праці та терпіння. Він зазначив, що задоволений прогресом команди та має намір працювати з нею протягом наступних трьох років.

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Ювілейний старт удома

У неділю на автодромі імені братів Родрігес у Мехіко Перес проведе свій 300-й старт у Гран-прі. Він відбудеться перед домашньою для мексиканського гонщика публікою під час Гран-прі Мехіко.

Перес також подякував Дену Тауріссу, Марку Ройссу, TWG Motorsports, General Motors, членам команди та її вболівальникам за підтримку і довіру.

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