Гонщиця Аліша Пальмовскі достроково виграла титул F1 Academy — Sky Sports News

Британська гонщиця Аліша Пальмовскі достроково стала чемпіонкою F1 Academy 2026 року в Остіні, США. Титул вона гарантувала собі за три гонки до завершення сезону, здобувши недосяжну для суперниць перевагу в загальному заліку, повідомляє Sky Sports.

Перевага в 70 очок

На трасі Circuit of the Americas Пальмовскі виграла стартову гонку в п’ятницю, а в заїзді з реверсивною стартовою решіткою фінішувала другою. Перемогу в цій гонці здобула Альба Ларсен. Після двох заїздів в Остіні Пальмовскі випереджала найближчу переслідувачку Емме Фельбермайр на 70 очок, тоді як у трьох гонках, що залишалися, можна було набрати максимум 67 балів.

У сезоні Пальмовскі перемогла у п’яти з 11 проведених гонок і шість разів стартувала з поул-позиції. Вона стала другою британкою, яка виграла титул F1 Academy, після Еббі Пуллінг у 2024 році.

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Другий повний сезон у серії

20-річна Пальмовскі є наймолодшою чемпіонкою F1 Academy. Вона здобула титул у своєму другому повному сезоні в серії: у дебютній кампанії 2025 року гонщиця виграла перший етап сезону та ще чотири рази підіймалася на подіум.

Пальмовскі підтримує Red Bull із початку минулого року — після другого місця в чемпіонаті GB4 2024 року. Після перемоги вона подякувала Campos Racing, Red Bull Racing, своїй родині та інженеру Дієго за роботу протягом сезону. Гонщиця також заявила, що прагне просуватися якомога вище сходами серій із відкритими колесами.

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