Горнер заявив, що порадив Mercedes підписати Гамільтона — Sky Sports News

Екскерівник Red Bull Крістіан Горнер заявив, що після рішення команди не підписувати Льюїса Гамільтона порадив Нікі Лауді спробувати запросити британського гонщика до Mercedes. Як повідомляє Sky Sports News, представники Гамільтона вели попередні переговори з Red Bull у 2012 році, до переходу пілота з McLaren до Mercedes на початку 2013-го.

Переговори з Red Bull

За словами Горнера, Гамільтон цікавився переходом до Red Bull, яка тоді мала домінантний болід. Гонщика представляв Саймон Фуллер, який сказав Горнеру, що вони можуть укласти найбільшу спортивну угоду в історії. За оцінкою Горнера, такий контракт потребував би від Red Bull значних витрат.

Керівники Red Bull, зокрема співвласник Дітріх Матешиц, не підтримали варіант, за якого Гамільтон замінив би Марка Веббера та став напарником Себастьяна Феттеля з 2013 року. Горнер пояснив, що команда вже мала успішний склад, а Феттель на той час виграв три чемпіонські титули поспіль.

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Порада Нікі Лауді

Після рішення зберегти пару Феттель — Веббер Горнер, за його словами, порадив триразовому чемпіону світу Нікі Лауді підписати Гамільтона. Лауда під час переговорів був невиконавчим головою Mercedes. Горнер зазначив, що Mercedes тоді мала труднощі з результатами, попри виступи Ніко Росберга та Міхаеля Шумахера.

Горнер також пов'язав перебіг переговорів із Гран-прі Сінгапуру у вересні 2012 року. Гамільтон лідирував у гонці, але зійшов через несправність коробки передач, тоді як перемогу здобув Феттель. На думку Горнера, цей результат посилив позицію Лауди, який зрештою переконав британця перейти до Mercedes.

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