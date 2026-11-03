Колишній гравець НБА Марцін Гортат скептично оцінив перспективи Джеремі Сохана після переходу до Texas Legends у NBA G League. Як повідомляє Interia Sport, Гортат заявив, що на 99% упевнений: перехід до G League не допоможе 23-річному баскетболістові повернутися до НБА.

Оцінка Гортата

Гортат, який провів у НБА 12 сезонів, сказав у подкасті «Cały ten Majdan», що в перші роки кар’єри Соханові пробачали чимало. На його думку, з кожним наступним сезоном гравець мав демонструвати фізичний прогрес і ставати професійнішим поза майданчиком.

Ексбаскетболіст також назвав чинники, які, на його переконання, вплинули на нинішнє становище Сохана. Він згадав травми та експерименти тренерів із позицією гравця: Сохана використовували як розігрувального, легкого форварда й навіть центрового. За оцінкою Гортата, відсутність сталої позиції позначилася на кидку баскетболіста, а травми могли зменшити його фізичну перевагу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Кар’єрний шлях Сохана

24 жовтня Сохан став гравцем Texas Legends — команди NBA G League. За даними видання, у лютому 2026 року його відрахували із San Antonio Spurs, після чого він приєднався до New York Knicks і здобув із клубом титул чемпіона НБА.

Після завершення контракту Сохан отримав негарантовану угоду з Portland Trail Blazers, але клуб припинив співпрацю до старту сезону 2026/2027. Водночас Interia Sport зазначає, що окремі гравці зуміли перейти з G League до чемпіонства в НБА. Як приклади видання наводить Гарі Пейтона II, Алекса Карузо, Фреда Ванвліта та Пі Джея Такера.

Читай нас у