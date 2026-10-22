Гран-прі Австралії MotoGP востаннє пройде на Філліп-Айленді — Channel NewsAsia

Гран-прі Австралії MotoGP, що відбудеться в неділю на трасі Філліп-Айленд у штаті Вікторія, стане останньою гонкою чемпіонату на цьому автодромі. Із 2027 року австралійський етап серії прийматиме вулична траса в Аделаїді, повідомляє Channel NewsAsia.

Тридцять років у календарі

Приморська траса на південь від Мельбурна була частиною календаря світового чемпіонату протягом 30 років, не враховуючи два сезони, пропущені через пандемію COVID-19. На Філліп-Айленді відбувалися одні з найвідоміших моментів австралійського мотоспорту: Кейсі Стоунер здобув тут шість перемог поспіль у 2007–2012 роках, а Мік Дуен у 1998 році оформив свій п'ятий і останній титул чемпіона світу.

Ділянки траси названі на честь Стоунера, Дуена та Вейна Гарднера — першого австралійського чемпіона світу в найвищому класі. Гарднер переміг у двох перших австралійських Гран-прі світової серії у 1989 та 1990 роках. У четвер сотні місцевих жителів зустрічали гонщиків уздовж дороги, коли ті процесією перетнули міст Сан-Ремо на шляху до острова.

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Переїзд до Аделаїди

Контракт на проведення гонки з урядом штату Вікторія завершується після сезону 2026 року. Організатор MotoGP Dorna пропонував перенести етап до Альберт-Парку в центральній частині Мельбурна, де восени проходить гонка Формули-1, однак уряд штату відхилив цю пропозицію. Після цього влада Південної Австралії уклала угоду з Dorna про проведення етапу в Аделаїді.

Дворазовий чемпіон світу Стоунер заявив, що місцеві організатори недостатньо зробили для збереження гонки на Філліп-Айленді та створення фестивальної атмосфери, подібної до етапу Формули-1. Чинний пілот Ducati Марк Маркес, який виграв на цій трасі п'ять гонок, назвав її унікальною та видовищною.

Перед фінальним вікендом на Філліп-Айленді Хорхе Мартін з Aprilia очолює чемпіонат, випереджаючи Маркеса на два очки. На суботу прогнозують дощ під час кваліфікації, а недільню гонку може зачепити шторм.

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