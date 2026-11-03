Гравці збірних Австралії позвалися до Football Australia — ABC News Australia

В Австралії гравці чоловічої збірної Socceroos і жіночої збірної Matildas подали позов проти національного футбольного органу Football Australia. Їх у Верховному суді штату Новий Південний Уельс представляє профспілка Professional Footballers Australia (PFA), повідомляє ABC News.

За даними AAP, PFA домагається від Football Australia семизначної суми від імені футболістів. Суперечка стосується угоди про розподіл доходів між футбольним органом і гравцями національних команд.

Суперечка щодо комерційних надходжень

Профспілка, як очікується, стверджуватиме, що умови угоди про розподіл доходів належним чином не виконуються. Імовірно, ключове питання спору стосується комерційних контрактів Football Australia та того, чи отримують гравці справедливу частку доходів організації.

Чинну колективну угоду підписали у 2023 році. Вона передбачає, що футболісти Socceroos і Matildas отримують частку надходжень, пов’язаних із національними командами, зокрема від продажу квитків, трансляцій і спонсорства. Реєстраційні внески та спонсорські кошти програм для юних футболістів до цієї системи не входять.

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Національні збірні забезпечують до половини доходів Football Australia, а частка гравців у відповідних комерційних угодах становить від 18% до 20%. Угода також містить механізми, що мають стимулювати гравців і футбольний орган спільно домагатися вигідніших контрактів.

Переговори щодо нової угоди не почалися

Нинішня колективна угода має втратити чинність у вересні наступного року. Переговори про нові умови ще не розпочалися після того, як раніше цього року PFA та A-Leagues не змогли домовитися щодо оплати праці.

PFA відмовилася від коментарів, а Football Australia не відповіла на запити журналістів.

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