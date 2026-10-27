Грбич прогнозує Хвалінській звання спортсменки року в Польщі — Interia Sport

У Польщі головний тренер чоловічої волейбольної збірної Нікола Грбич заявив, що тенісистка Мая Хвалінська, на його думку, може стати спортсменкою року в країні. Так він оцінив її перемогу на турнірі WTA 1000 у китайському Ухані.

Оцінка Грбича

Як повідомляє Interia Sport, Грбич назвав приводом для гордості виступи спортсменів, які представляють Польщу на міжнародному рівні. За його словами, значення має не вид спорту, а рівень атлетів, які змагаються за країну у світі.

Тренер зазначив, що радий успіхам Хвалінської. Він також висловив думку, що її перемоги сприяють поліпшенню міжнародного іміджу Польщі, та припустив, що тенісистка стане найкращою спортсменкою року в країні.

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Порівняння з волейболістами

Чоловіча збірна Польщі з волейболу цього сезону здобула золоті медалі на двох турнірах і завершила його титулом чемпіонів Європи. Водночас Грбич зауважив, що представникам командних видів спорту складніше перемагати в індивідуальних спортивних плебісцитах, ніж тенісистам або легкоатлетам.

За його оцінкою, у команді визнання розподіляється між багатьма гравцями, тоді як в індивідуальному спорті увага зосереджується на одному атлеті. Грбич також згадав, що Хвалінська була фіналісткою турніру у Франції, і вважав це її перевагою над волейболістами, зокрема Вільфредо Леоном, Томашем Форналом і Бартломеєм Леманським.

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