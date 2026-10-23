Гуделл допустив 16 міжнародних матчів NFL за сезон — Sky Sports News

У Франції комісар Національної футбольної ліги Роджер Гуделл заявив, що NFL розглядає подальше розширення міжнародної програми та допускає проведення до 16 матчів за межами США за сезон. У перспективі ліга також може обмірковувати створення міжнародної франшизи або окремого дивізіону, повідомляє Sky Sports.

За словами Гуделла, якщо NFL зможе довести кількість міжнародних ігор до 16, це дозволить охопити приблизно стільки ж ринків у світі. Він зазначив, що тоді ліга має розглянути можливість створення міжнародної франшизи або дивізіону.

Дебют NFL у Франції

Заява прозвучала напередодні першого матчу NFL у Франції. У неділю «Нью-Орлінс Сейнтс» зіграють із «Піттсбург Стілерс» на стадіоні «Стад де Франс» у Парижі.

Франція стала одним із трьох нових міжнародних напрямків NFL у сезоні 2026 року разом із Мельбурном та Ріо-де-Жанейро. Цього сезону ліга проведе рекордні дев’ять міжнародних матчів.

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Паризька гра відбудеться після трьох поспіль матчів у Лондоні на аренах «Тоттенгем» і «Вемблі». У листопаді в календарі NFL заплановані ігри в Мадриді та Мюнхені, а наступного місяця ліга має повернутися до Мехіко.

Приклади Австралії та Лондона

Гуделл порівняв міжнародні амбіції NFL із Формулою-1, яка проводить близько 23 гонок і стикається з викликами через регулярні переїзди. Він наголосив, що ліга розглядає міжнародні матчі як довгострокові проєкти, а не разові події.

Раніше цього сезону NFL уперше провела матч в Австралії: «Сан-Франциско Фортинайнерс» перемогли «Лос-Анджелес Ремс» на стадіоні MCG за присутності 100 тисяч глядачів. Гуделл також назвав Лондон основою міжнародного розвитку ліги та зазначив, що поїздки команд мають не руйнувати їхній сезон.

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