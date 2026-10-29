Гуркач вибув у другому колі турніру ATP 500 у Базелі — RMF24

Польський тенісист Губерт Гуркач завершив виступ у другому колі турніру ATP 500 у Базелі. Посіяний під 10-м номером спортсмен поступився данцю Гольгеру Руне з рахунком 6:3, 3:6, 6:7 (7:9), повідомляє RMF24. Матч тривав дві години.

Перевага в першому сеті

Гуркач, який посідає 28-ме місце у світовому рейтингу, почав матч із брейка на подачі данця, що був вище за нього в рейтингу. Польський тенісист утримав перевагу та виграв перший сет — 6:3.

У другій партії ініціативу перехопив Руне. Данський тенісист виграв її з таким самим рахунком — 6:3, зрівнявши рахунок за сетами.

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Тайбрейк вирішального сету

Третій сет проходив у рівній боротьбі та завершився тайбрейком. Обидва тенісисти мали свої можливості, однак Руне переміг 9:7 і вийшов до чвертьфіналу турніру.

Це був другий очний матч Гуркача та Руне. У листопаді 2022 року поляк також поступився данцю у двох сетах на турнірі ATP Masters 1000 у Парижі.

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