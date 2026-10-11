Гуркач зіграє з Давидовичем Фокіною за чвертьфінал у Шанхаї — Interia Sport

Польський тенісист Губерт Гуркач у четвертому колі турніру ATP Masters 1000 у Шанхаї, Китай, зустрінеться з іспанцем Алехандро Давидовичем Фокіною. Суперник Гуркача визначився після перемоги Давидовича Фокіни над американцем Френсісом Тіафо з рахунком 7:6 (4), 4:6, 7:6 (6), повідомляє Interia Sport.

Шлях Гуркача в Шанхаї

Гуркач вийшов до четвертого кола після перемоги над китайцем Ї Чжоу. У вирішальному сеті поляк зробив один брейк і здобув путівку до наступного раунду.

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До цього польський тенісист переміг австралійця Джеймса Дакворта, а також уперше у кар’єрі здолав Новака Джоковича. Матч проти серба завершився з рахунком 6:4, 6:3. Перед турніром у Шанхаї Гуркач дійшов до фіналу змагань ATP 250 у Ченду та півфіналу турніру ATP 500 у Пекіні, де знявся у матчі проти Алекса де Мінора.

Можливість реваншу

Давидович Фокіна нещодавно переграв Гуркача у фіналі турніру в Ченду. Загалом тенісисти зустрічалися сім разів: п’ять матчів виграв іспанець, два — поляк. Наступний очний матч має відбутися у вівторок, а його переможець вийде до чвертьфіналу шанхайського «Мастерса».

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