Гурнік і Легія зіграли 0:0 без жодного удару в площину воріт — Interia Sport

У Забже, Польща, «Гурнік» і варшавська «Легія» зіграли внічию 0:0 у матчі 13-го туру Екстракляси. За Interia Sport, протягом матчу жодна з команд не завдала удару в площину воріт.

Моменти «Гурніка»

Господарі мали оптичну перевагу в першому таймі та були ближчими до відкриття рахунку. Перед перервою Ярослав Кубіцький не реалізував момент, пробивши головою з вигідної позиції. Після перерви Ондржей Змрзлий влучив у поперечину, а Ерік Прекоп, який вийшов на заміну, на 86-й хвилині пробив вище воріт із шести метрів.

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У «Легії» Богдан В'юнник поцілив у бічну сітку. Варшавська команда, за оцінкою видання, після перерви дисципліновано діяла в обороні та не дозволила суперникам забити.

Без змін на вершині таблиці

Усі удари команд у матчі були неточними або заблокованими. Нічия не дозволила «Гурніку» повернутися на перше місце в таблиці: лідером залишився чинний чемпіон Польщі «Лех» із Познані. Для клубу із Забже це був десятий поспіль матч без поразки. «Легія» також зберегла статус команди, яка не програвала на виїзді в нинішньому чемпіонаті.

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