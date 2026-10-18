Гурнік і Пяст зіграли внічию в дербі Екстракласи — Interia Sport

У Забже, Польща, «Гурнік» зіграв унічию 1:1 із «Пястом» із Глівіце в матчі 11-го туру Екстракласи. Господарі підходили до дербі Верхньої Сілезії як лідери чемпіонату та мали лише одну поразку в сезоні. Як повідомляє Interia Sport, матч відбувся 18 жовтня 2026 року.

Два голи за сім хвилин

Рахунок на п'ятій хвилині відкрив Рафал Яніцький. Він головою замкнув подачу Еріка Янжі та з близької відстані відправив м'яч у сітку. «Пяст» відповів уже на сьомій хвилині: Уго Вальєхо зрівняв рахунок після атаки гостей, у якій брав участь Андреас Кацантоніс.

Після швидкого обміну голами «Гурнік» частіше володів м'ячем і створював більше загроз біля воріт суперника. Ударами з дистанції намагалися відзначитися Ондржей Змрзлий, Кацпер Урбанський та Яніцький. Гості після голу Вальєхо переважно розраховували на контратаки.

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Нереалізовані нагоди господарів

На початку другого тайму Максим Хлань відзначився голом, але асистент арбітра підняв прапорець. Згодом Урбанський головою скинув м'яч на Сондре Лісета, чий удар з льоту влучив у стійку. Норвежця після цього замінив Ерік Прекоп, який намагався загрожувати воротам Домена Гріла, однак не забив.

У кінцівці матчу «Пяст» переважно оборонявся та втримав нічию. За статистикою гри, «Гурнік» завдав 27 ударів проти 10 у суперника, володів м'ячем 53% часу проти 47%, а в площину воріт пробив п'ять разів проти трьох.

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