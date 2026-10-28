Гурник Забже пройшов Пяст у Кубку Польщі після серії пенальті — Interia Sport

У Глівіце, Польща, «Гурник» Забже переміг «Пяст» у матчі 1/16 фіналу Кубка Польщі та вийшов до наступного раунду турніру. Основний час і два додаткові тайми завершилися з рахунком 0:0, а в серії післяматчевих пенальті точнішими були футболісти із Забже.

Як повідомляє Interia Sport, у дербі Верхньої Сілезії «Пяст» завдав 25 ударів, а «Гурник» — 16. У площину воріт господарі пробили десять разів, гості — вісім. На 21-й хвилині матч призупинили через задимлення поля від фаєрів.

Моменти в основний час

У першому таймі Кацпер Урбанський із «Гурника» пробивав після обробки м’яча, однак воротар «Пяста» Домен Ґріль відбив удар, після чого м’яч влучив у поперечину. Перед перервою Ґріль також зупинив Еріка Прекопа.

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Найкращий шанс у другій половині зустрічі мав Самуель Нтамак: після передачі Леандро Санки він пробивав із п’яти метрів, але відправив м’яч за бокову лінію. На 81-й хвилині Квентін Буагар у складі «Пяста» влучив у стійку, а воротар «Гурника» Томаш Лоска впорався і з добиванням Уго Вальєхо. В овертаймі Ондржей Змрзлий із «Гурника» також поцілив у стійку.

Вирішальна серія

У серії пенальті Ґріль парирував удар Урбанського, а Лоска відбив спробу Якуба Лабойка. Далі забили Рафал Яніцький і Нтамак. Ерік Янжа реалізував свій удар за «Гурник», а Лоска відбив удар Вальєхо. У четвертій спробі Хуанде Рівас із «Пяста» пробив вище воріт, після чого «Гурник» здобув путівку до 1/8 фіналу та продовжить захист титулу.

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