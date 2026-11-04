Haas достроково припинила співпрацю з пілотом Естебаном Оконом — BBC Sport

Команда Формули-1 Haas достроково припинила виступи французького пілота Естебана Окона після конфлікту під час гоночного вікенду в Мехіко, Мексика. Гонщик мав залишити команду наприкінці сезону, однак тепер більше не виступатиме за Haas, повідомляє BBC Sport.

Суперечка після тренування

Точні обставини конфлікту між Оконом і керівником Haas Аяо Комацу не розкриваються. Відомо, що під час п’ятничного тренування пілот по радіозв’язку заперечив проти зміни плану заїзду. Його гоночна інженерка Лаура Мюллер повідомила, що команда замінить м’які шини на середні для імітації гоночного відрізка.

За даними BBC Sport, після сесії суперечка, ймовірно, продовжилася за участі Комацу. У суботу Окона відсторонили від решти гоночного вікенду в Мехіко, а у вівторок Haas підтвердила, що він більше не керуватиме болідом команди.

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Подальші перспективи

30-річний Окон уже мав залишити Haas наприкінці року. BBC Sport зазначає, що він мав мало шансів отримати місце в основному складі Формули-1 наступного сезону. Тепер француз може провести рік поза перегонами, намагаючись знайти роботу резервного пілота та повернутися до чемпіонату.

Це не перша пауза в його кар’єрі. У 2019 році Окон втратив місце у Force India, після чого Mercedes запросила його на роль резервного гонщика. У 2020 році він повернувся до Формули-1 у складі Renault, яку наступного року перейменували на Alpine.

Єдину перемогу в Гран-прі Формули-1 Окон здобув із Alpine на Гран-прі Угорщини 2021 року. У Haas він провів два сезони; BBC Sport пише, що в середньому француз поступався за темпом своєму напарнику Оліверу Берману.

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