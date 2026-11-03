Haas підтвердила, що Окон не виступатиме до кінця сезону — Sky Sports News

Команда Haas підтвердила, що Естебан Окон більше не виступатиме за неї цього сезону. На Гран-прі Сан-Паулу в Бразилії його замінить лідер чемпіонату Формули-2 Рафаел Камара, який дебютує у Формулі-1 та стане напарником Олівера Бермана.

Дебют Камари відбудеться раніше

Як повідомляє Sky Sports, Камара мав замінити Окона в Haas із початку 2027 року, однак отримає місце в команді раніше. Минулого місяця Haas оголосила, що Окон залишить американську команду наприкінці сезону після двох років виступів за неї.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За даними видання, Окон, імовірно, посварився з командою під час гонки в Мехіко минулими вихідними. Із суботи його замінив японський гонщик Рьо Хіракава.

Хіракава виступатиме в Італії

Хіракава фінішував десятим на Гран-прі Мехіко та здобув очко у дебюті у Формулі-1 після післягоночних штрафів для Оскара Піастрі з McLaren, а також пілотів Alpine П'єра Гаслі й Франко Колапінто. Цього вікенду він братиме участь у чемпіонаті світу з перегонів на витривалість в Італії. Haas поки не назвала гонщиків, які виступатимуть на трьох заключних етапах сезону в Лас-Вегасі, Катарі та Абу-Дабі.

Читай нас у