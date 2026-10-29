Hyrox став визнаною дисципліною Світового триатлону в межах партнерства — BBC Sport

Hyrox уклав партнерство зі Світовим триатлоном, у межах якого гібридні перегони визнали дисципліною глобального керівного органу з триатлону. Угода наближає Hyrox до заявленої мети — домогтися для дисципліни олімпійського та паралімпійського статусу, повідомляє BBC Sport.

Три формати перегонів

Гібридні перегони проводитимуть у трьох форматах — ultimate, fast та ultra. Усі вони будуть санкціоновані та регулюватимуться Світовим триатлоном.

Hyrox і надалі відповідатиме за чемпіонати світу, континентальні та національні першості серед елітних спортсменів у форматі ultimate. Цей формат відповідає нинішньому формату змагань Hyrox, тоді як fast та ultra передбачають відповідно високоінтенсивні й розширені варіації дисципліни.

Hyrox заснували 2017 року як переважно закриту дисципліну. Учасники проходять вісім етапів, кожен із яких складається з кілометра бігу та фізичної вправи. Програма включає лижний тренажер, штовхання й тягу саней, берпі зі стрибками, веслування, перенесення гирі, випади з мішком піску та кидки медболу в стіну.

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Критика з боку триатлоністів

Президент Світового триатлону Антоніо Арімані назвав гібридні перегони природною еволюцією руху. За його словами, партнерство має дати національним федераціям нові можливості для залучення учасників і нової аудиторії.

Водночас частина триатлоністів критично відреагувала на рішення. Олімпійський чемпіон Великої Британії Алекс Ї опублікував опитування серед підписників: у перші години 82% його учасників висловилися проти цього кроку. Британський триатлоніст Макс Степлі розкритикував спільне оголошення, а польська олімпійська триатлоністка Роксана Слупек заявила, що два види спорту не мають нічого спільного, і поставила під сумнів користь партнерства для триатлону.

До програми Олімпійських і Паралімпійських ігор можуть бути включені лише види спорту, якими опікуються визнані міжнародні федерації, що дотримуються Олімпійської хартії, Всесвітнього антидопінгового кодексу та кодексу Олімпійського руху щодо запобігання маніпулюванню змаганнями.

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