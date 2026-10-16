Ягеллонія обіграла Арарат-Вірменію та набрала перші очки в Лізі Європи — Interia Sport

У польському Білостоці «Ягеллонія» перемогла вірменський «Арарат-Вірменію» з рахунком 3:1 у матчі другого туру Ліги Європи. Господарі пропустили вже на 11-й хвилині, але згодом забили тричі та здобули перші у своїй історії очки в цьому турнірі.

Гості відкрили рахунок

Команда з Єревана вийшла вперед після того, як Зідан Баньякі увірвався між двома захисниками «Ягеллонії» та пробив поміж ніг воротареві Славоміру Абрамовичу. Господарі зрівняли рахунок менш ніж за пів години: Каміль Йозвяк спершу влучив у воротаря, а потім реалізував добивання.

Як повідомляє Interia Sport, невдовзі Баньякі залишив поле через травму. Ініціатива перейшла до господарів, а на 38-й хвилині Андерс Клінге віддав передачу Родріго Консейсау, який реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером «Арарат-Вірменії».

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Третій м'яч після перерви

На початку другого тайму білостоцька команда збільшила перевагу. Гості припустилися помилки під час розіграшу м'яча від своїх воріт, Хесус Імас у підкаті повернув м'яч, а Усман Сов перекинув голкіпера та встановив остаточний рахунок.

У першому турі «Ягеллонія» поступилася на виїзді «Олімпіакосу» з рахунком 1:2. «Арарат-Вірменія» перед матчем у Білостоці програв празькій «Спарті» 1:4.

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