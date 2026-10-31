Ягеллонія обіграла Вєчисту 3:1 завдяки двом голам наприкінці — Interia Sport

У Кракові, Польща, Ягеллонія Білосток перемогла Вєчисту Краків із рахунком 3:1 у матчі Екстракляси. Для господарів це стала четверта поразка поспіль. Як повідомляє Interia Sport, команда Желька Копича дедалі глибше перебуває у зоні вильоту, тоді як Ягеллонія піднялася до верхньої частини таблиці.

Ювілейний гол Імаса

Гості відкрили рахунок у першому таймі після пенальті, призначеного за влучання м'яча в руку Лукаса П'яцона. Хесус Імас реалізував одинадцятиметровий удар і забив свій 100-й гол за Ягеллонію.

До перерви Вєчиста мала нагоду зрівняти рахунок: Лісандро Семеду перехопив передачу Бартломея Вдовіка, однак його удар влучив у поперечину. Після 30 хвилин гри краківський клуб також втратив через травму центрального захисника Антоніо Міліча. За відсутності Матеуша Вєтески господарям довелося грати парою резервних центральних оборонців.

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Два м'ячі наприкінці матчу

На початку другого тайму Матеуш Кохальський за десять секунд відбив три удари — Усмане Сови, Каєтана Шмита та Вдовіка. Вєчиста зуміла зрівняти рахунок на 72-й хвилині: після подачі Тобіаса Крістенсена з кутового головою забив Дує Дуймович, який вийшов на заміну.

Невдовзі Дуймович невдало вибив м'яч, що залишав поле, прямо до Ніки Прелеца. Нападник Ягеллонії скористався помилкою та з близької відстані повернув своїй команді перевагу. Ще за п'ять хвилин Бернарду Вітал забив із п'яти метрів і встановив остаточний рахунок — 3:1.

За статистикою матчу, Вєчиста завдала 21 удару проти 18 у Ягеллонії, однак гості частіше влучали у площину воріт — дев'ять разів проти семи. Володіння м'ячем також було на боці команди з Білостока — 54% проти 46%.

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