Ягеллонія програла Андерлехту 0:3 у Лізі Європи — Interia Sport

У Білостоці Ягеллонія програла Андерлехту з рахунком 0:3 у матчі третього туру Ліги Європи. Гості відкрили рахунок на 21-й хвилині, а після перерви забили ще двічі.

Помилка перед першим голом

Як повідомляє Interia Sport, Андерлехт від початку матчу діяв активніше. На восьмій хвилині Лукаш Амброс пробив головою в площину воріт, однак голкіпер Ягеллонії Славомір Абрамович упорався з ударом.

На 21-й хвилині Хампус Фіннделл невдало віддав м’яч у напрямку власних воріт. Михайло Цветкович підхопив його та вивів брюссельську команду вперед. До перерви Ягеллонія не змогла перехопити ініціативу: господарі завдали одного удару в площину воріт проти шести у суперника.

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Два м’ячі після перерви

На другий тайм Ягеллонія вийшла з двома номінальними нападниками — до Ніка Прелеца приєднався Усман Соу. На 63-й хвилині Соу міг вийти сам на сам із воротарем Коліном Коосемансом, але атака не завершилася ударом.

Андерлехт збільшив перевагу на 72-й хвилині: Мартен Вінклер завершив індивідуальний прохід точним ударом. Остаточний рахунок на 80-й хвилині встановив Джейден Онія Секе, який вийшов на заміну.

За матч Ягеллонія завдала шість ударів, один із них — у площину воріт. У Андерлехта було 15 ударів, вісім із яких були в площину воріт. Володіння м’ячем становило 56% на користь брюссельської команди. За інформацією видання, команда Адріана Семенця програла шість із семи останніх матчів.

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