Янкіз перемогли Доджерс у бейсбольному турнірі в Мумбаї — Channel NewsAsia

Команда Нью-Йорк Янкіз, за яку виступав індійський крикетист Сур'якумар Ядав, перемогла Лос-Анджелес Доджерс у фіналі турніру з бейсболу в Мумбаї, Індія. Янкіз набрали 78 очок і втримали перевагу над суперниками, повідомляє Channel NewsAsia.

Учасники турніру

Змагання відбулося у спортивному комплексі Андгері у форматі три на три. У ньому взяли участь індійські крикетисти Сур'якумар Ядав, Шардул Тхакур, Діпак Чахар і Радха Ядав, а також колишні гравці Major League Baseball Нік Свішер, Адріан Гонсалес, Джейк Аррієтта та Джонні Гомес.

Кожна з чотирьох команд складалася з ветерана бейсболу, індійського крикетиста та американської гравчині в софтбол. Організатори представили змагання як спосіб поєднати два види спорту, у яких використовують биту та м'яч.

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Правила та результати

За хоумран команда отримувала два очки, за влучання в цільову зону — чотири, а за спійманий м'яч у полі — одне. П'ять поспіль ударів за межі поля подвоювали результат команди.

У півфіналі Доджерс, за яких грав Гонсалес, обійшли Чикаго Кабс під проводом Тхакура, які набрали 44 очки, коли до завершення залишалася хвилина. Янкіз із Ядавом упевнено перемогли Бостон Ред Сокс. Найціннішою гравчинею турніру визнали софтболістку Рейчел Гарсію.

Після перемоги Ядав заявив, що крикетні навички можуть допомогти досягати результатів у бейсболі, а сам вид спорту, на його думку, розвиватиметься в Індії.

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