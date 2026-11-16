Ярмоленко готується завершити кар’єру та отримати нову посаду в Динамо

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Найкращий бомбардир в історії чемпіонатів України Андрій Ярмоленко готується завершити професійну футбольну кар’єру та продовжити роботу в київському «Динамо» вже на керівній посаді.

Очікується, що 37-річний футболіст залишить професійний спорт цієї зими, після чого долучиться до управління столичним клубом.

За словами колишнього гравеця Динамо та національної команди Дениса Бойко, президент "біло-синіх" Ігор Суркіс запропонував Ярмоленку посаду спортивного директора, і той уже починає готуватися до роботи у новій ролі після ігрової кар’єри.

"Ярмоленко поки продовжує виступати на полі, однак поступово перебирає на себе функції спортивного директора. Він уже залучений до внутрішніх справ команди. Спортивний директор – це не тільки привезти чи відвезти гравців. Ця людина заходить до роздягальні, спілкується з футболістами. І, звісно, тренер має отримувати підтримку від такої людини, як Ярмоленко", – сказав Бойко.

Зазначимо, що Ярмоленко достроково розірве контракт гравця з "Динамо". Угода діє до кінця сезону, однак Андрій вирішив поставити крапку в кар’єрі.

Про це в ефірі YouTube-каналу відомого телеведучого та коментатора Ігоря Циганика розповів колишній гравець "Динамо" та національної команди Денис Бойко.

Раніше ми повідомляли, що Ярмоленко підписав новий контракт із Динамо.

Ярмоленко забив більше за Шевченка голів у Кубку України.

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