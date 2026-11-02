Ярмоленко став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України

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Вінгер київського «Динамо» Андрій Ярмоленко відзначився голом у матчі проти криворізького «Кривбасу» 2 листопада та встановив історичний рекорд результативності в чемпіонатах незалежної України. Тепер він одноосібно посідає перше місце за кількістю забитих м’ячів у національній першості.

37-річний гравець реалізував пенальті у грі 11-го туру УПЛ сезону-2026/2027. Цей гол став для Ярмоленка 125-м у першостях України, передає Укрінформ.

Андрій перевершив історичний результат екснападника «Динамо» Максимом Шацьких, на рахунку забив 124 голи. Третє місце посідає колишній динамівський форвард Сергій Ребров - 123 забиті м'ячі.

Матч «Кривбас» - «Динамо» триває. Кияни ведуть з рахунком 2:0. на 18-й хвилині відзначився нападник Матвій Пономаренко, а на 43-й хвилині Ярмоленко подвоїв перевагу.

На 45+3-й хвилині Ярмоленко отримав червону картку.

До цього Ярмоленко зрівнявся з Шацьких і за крок від рекорду чемпіонатів України.

Раніше лідер Динамо Андрій Ярмоленко здобув диплом УЄФА.

Перед цим Ярмоленко повернувся до старту збірної України.

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