Ярослава Магучіх відвідала рідну спортивну школу в Дніпрі

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Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх під час зимової перерви завітала до рідного Дніпра та відвідала спортивну школу, у якій розпочався її шлях до світових рекордів і чемпіонських титулів. Там світова рекордсменка зустрілася з тренерами та юними спортсменками.

Ярослава Магучіх відвідала спеціалізовану дитячо-юнацьку спортивну школу олімпійського резерву № 3 у Дніпрі, де вперше почала займатися легкою атлетикою.

Її наставниця Тетяна Степанова досі працює тренеркою в цьому закладі. Під час змагального сезону вона супроводжує свою зіркову вихованку в поїздках на міжнародні турніри.

Директор спортивної школи Олександр Жуков нагадав, що минуло вже десять років відтоді, як маленька Ярослава приходила сюди на тренування.

Він присвятив спортсменці зворушливі слова:

«Усі перші кроки, сумніви й перемоги народжувалися в цих стінах — бо рідні стіни дійсно мають особливу силу. Звідси ти пішла підкорювати світ, і твоя зірка спалахнула на спортивному Олімпі так яскраво, що завоювала всі найвищі нагороди та підкорила світовий рекорд», — написав директор СДЮСШОР.

Судячи зі світлин із зустрічі, Магучіх поспілкувалася з юними спортсменками, які лише починають свій шлях у легкій атлетиці та мріють досягти успіхів на кшталт її власних.

У 2026 році Ярославі Магучіх не вдалося повторити або перевершити свій світовий рекорд у стрибках у висоту — 2 метри 10 сантиметрів.

Водночас українська легкоатлетка здобула перемоги на трьох головних стартах сезону: чемпіонаті світу в приміщенні в Торуні, чемпіонаті Європи в Бірмінгемі та першому в історії абсолютному чемпіонаті світу в Будапешті.

Повернення до спортивної школи стало для Магучіх нагодою згадати початок кар’єри та зустрітися з людьми, які допомагали їй на шляху до міжнародного визнання.

Про візит до СДЮСШОР № 3 в Instagram розповів директор закладу Олександр Жуков в Інстаграмі.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх розпочне підготовку до сезону 2027 року 15 жовтня. Головними змаганнями на початку нового спортивного року спортсменка визначила Чемпіонат Європи в приміщенні, який пройде 4-7 березня в іспанській Валенсії.

До цього українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула золото чемпіонату Європи-2026 зі стрибків у висоту в Бірмінгемі.

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