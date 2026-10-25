Ястремська пробилася до основної сітки турніру в Гуанчжоу

Українська тенісистка Даяна Ястремська успішно пройшла кваліфікацію турніру WTA 250 Guangzhou Open у китайському Гуанчжоу. У фінальному матчі відбору вона перемогла австралійку Емерсон Джонс у двох сетах — 6:2, 6:4. Тепер Ястремська готується до старту в основній сітці змагань, які триватимуть до 1 листопада.

Даяна Ястремська, яка посідає 103-тє місце у світовому рейтингу WTA, провела у фіналі кваліфікації майже півтори години. Її суперницею була австралійка Емерсон Джонс, яка перебуває на 134-й позиції рейтингу. Українка виграла перший сет із рахунком 6:2. У другій партії боротьба була напруженішою, але Ястремська знову виявилася сильнішою — 6:4. Завдяки цій перемозі вона здобула місце в основній сітці Guangzhou Open.

Для Ястремської це вже друга спроба пройти кваліфікацію турніру цього року. Тиждень тому українка виступала у відборі змагань серії WTA 500 у китайському Нінбо, але програла вже в першому матчі. Цього разу вона змогла подолати обидва етапи кваліфікації та продовжить виступи в Гуанчжоу. Ім’я першої суперниці Ястремської в основній сітці стане відомим пізніше. Ще одна українка, Дарія Снігур, уже гарантовано виступить в основній частині турніру. Вона отримала перший номер посіву.

Guangzhou Open — турнір Жіночої тенісної асоціації категорії WTA 250. Змагання проходять у китайському Гуанчжоу, а їхній призовий фонд перевищує 280 тисяч доларів. Турнір триватиме до 1 листопада.

Даяна Ястремська у наднапруженому матчі на тайбрейках здобула перемогу у півфіналі турніру WTA 125 в італійській Пармі. Українка провела майже три з половиною години на корті та вперше цього сезону вийшла у фінал.

Читай нас у