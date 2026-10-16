Іга Свьонтек виграла перший сет у чвертьфіналі WTA в Ухані — Interia Sport

Іга Свьонтек виграла перший сет з рахунком 6:4 у матчі проти Енн Лі в чвертьфіналі турніру WTA 1000 в Ухані, Китай. Переможниця цього поєдинку зіграє в півфіналі проти Маї Хвалінської, яка раніше перемогла Марію Саккарі — 6:0, 2:6, 7:5, повідомляє Interia Sport.

Старт із брейка

Свьонтек розпочала матч із брейка, після чого тенісистки утримували свої подачі майже до завершення партії. За рахунку 4:5 Лі мала два брейкпойнти, однак полька зберегла перевагу.

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Перший сет завершився після помилки американки біля сітки. В останньому розіграші Лі вийшла до сітки й виконала волей, але м’яч полетів у коридор для парної гри. Офіційний акаунт WTA опублікував відео цього епізоду.

Шлях до чвертьфіналу

До зустрічі з Лі Свьонтек обіграла на Wuhan Open Магдалену Френх — 6:2, 6:1, а також Ешлін Крюгер — 6:1, 6:4. Раніше вона лише раз виступала на цьому турнірі та поступилася в чвертьфіналі Жасмін Паоліні.

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