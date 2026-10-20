Іга Свьонтек завершила сезон — Interia Sport

Польська тенісистка Іга Свьонтек після вильоту з турніру в Ухані, Китай, оголосила про завершення сезону. Як повідомляє Interia Sport, цього року спортсменка більше не виступить у жодному турнірі, зокрема не зіграє у WTA Finals.

Заява тенісистки

Свьонтек повідомила про своє рішення в Instagram. «Я ухвалила рішення завершити сезон на цьому етапі; це означає, що цього року я більше не виступатиму в жодному турнірі. Я вдячна за все, чого навчив мене цей рік, і, як і раніше, люблю те, чим займаюся. Як завжди, повернуся з пристрастю та мотивацією для подальшого розвитку. Дякую, що ви зі мною — побачимося незабаром», — написала вона.

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Реакція вболівальників

Після вибуття Свьонтек з турніру в Ухані журналісти та експерти обговорювали її шанси потрапити до складу учасниць WTA Finals. Заява тенісистки завершила ці дискусії.

Видання зазначає, що в Китаї Свьонтек мала проблеми зі здоров’ям. Її допис в Instagram зібрав позитивні коментарі: вболівальники дякували тенісистці за сезон, бажали їй відпочинку та сподівалися невдовзі знову побачити її на корті. Невдовзі після публікації можливість залишати нові коментарі під дописом заблокували.

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