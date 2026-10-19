Ігор Костюк лаконічно прокоментував своє звільнення з тренерської посади у Динамо

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Колишній головний тренер київського «Динамо» Ігор Костюк лаконічно прокоментував своє звільнення з посади 18 жовтня після поражки його команди у черговому матчі.



18 жовтня Костюка було звільнено з посади тренера «Динамо». Після цього журналіст Tribuna.com звернувся до фахівця із проханням прокоментувати ситуацію та запитали, чи зручно йому зараз спілкуватися.

«З «Трибуною» незручно», – відповів Костюк.

Президент київського «Динамо» Ігор Суркіс після гри з «Поліссям» звільнив Ігоря Костюка з посади головного тренера першої команди.

Матч із «Поліссям» завершився поразкою «Динамо» попри те, що житомирська команда залишилася в меншості вже на п’ятій хвилині зустрічі. Героєм поєдинку став нападник «Полісся» Ігор Краснопір, який забив три м’ячі.

27 листопада 2025 року Костюк став виконувачем обов’язків головного тренера першої команди «Динамо», а 17 грудня його призначили на цю посаду повноцінно. У сезоні 2025/2026 під його керівництвом кияни виграли Кубок України.

Нагадамо, що польський тренер Мацей Кендзьорек тимчасово очолив київське «Динамо» після звільнення Ігоря Костюка. Рішення ухвалили після поразки столичного клубу від житомирського «Полісся» з рахунком 1:3 у дев’ятому турі української Прем’єр-ліги.

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