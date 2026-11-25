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Сьогодні, 25 листопада, у Лондоні стартує один із найпомітніших шахових турнірів року — XTX Markets London Chess Classic 2026. Серед учасників змагання — український гросмейстер та амбасадор Leo Team Ігор Самуненков, який матиме можливість випробувати свої сили у протистоянні з провідними шахістами світу.

З ким змагатиметься Ігор Самуненков

Українець виступить у головному турнірі London Chess Classic Masters — елітному змаганні за участю десяти гросмейстерів.

Серед його суперників будуть чинний переможець турніру Нодірбек Абдусатторов, багаторазовий учасник турнірів претендентів на світову шахову корону Левон Аронян, індійський гросмейстер Ніхал Сарін, а також легендарний український шахіст Василь Іванчук.

Таким чином, Україну в головному турнірі London Chess Classic 2026 представлятимуть одразу два гросмейстери різних поколінь.

Формат та терміни проведення London Chess Classic 2026

Змагання проходитиме за круговою системою: кожен учасник зіграє з кожним із суперників. Загалом на шахістів очікує дев'ять турів класичної гри, які триватимуть із 25 листопада до 4 грудня.

Цьогорічний London Chess Classic стане 16-м в історії турніру. Окрім головного змагання, у межах шахового фестивалю відбудуться турніри зі швидких шахів та бліцу. Серед учасників змагання зі швидких шахів — п'ятиразовий чемпіон світу з класичних шахів Магнус Карлсен.

Участь у такому представницькому турнірі — важливий етап у кар'єрі Ігоря Самуненкова та можливість позмагатися з досвідченими гросмейстерами міжнародного рівня.

Стежити за результатами турніру можна на платформі Chess-Results.

Що відомо про Ігоря Самуненкова

17-річний Ігор Самуненков є одним із найперспективніших українських шахістів. У 2021 році він став чемпіоном світу серед шахістів віком до 12 років, а наприкінці 2023 року у віці 14 років отримав звання міжнародного гросмейстера.

У 2025 році Самуненков у складі збірної України здобув золото командного чемпіонату Європи, а у 2026 році виборов індивідуальну золоту медаль на четвертій дошці Всесвітньої шахової олімпіади.

Напередодні London Chess Classic 2026 рейтинг українського гросмейстера становить 2610 пунктів.

Нагадаємо, у січні 2026 року Ігор Самуненков дав ексклюзивне інтерв’ю UA.NEWS, у якому розповів про свої професійні амбіції, особливості підготовки до міжнародних турнірів, психологію гри та спортивні цілі на цей рік.

Зокрема, однією зі своїх цілей український шахіст назвав підвищення рейтингу до 2630–2640 пунктів, а головним пріоритетом — стабільність результатів протягом усього сезону.

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