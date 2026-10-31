Індія включила Набі до складу на перші три ОДІ проти Нової Зеландії — Channel NewsAsia

Крикетна рада Індії включила швидкого боулера Аукіба Набі до складу збірної на перші три одноденні міжнародні матчі проти Нової Зеландії. Як повідомляє Channel NewsAsia, 29-річного гравця спочатку заявили лише на четвертий і п’ятий матчі серії.

Заміна через травму

Набі долучили до команди від початку серії через день після того, як Прасідха Крішна вибув через травму підколінного сухожилля. У вересні Набі дебютував за збірну Індії в матчі проти Вест-Індії.

Склад на старт серії

Капітаном Індії в перших трьох матчах буде Шубман Гілл. До заявки також увійшли Рохіт Шарма, Вірат Колі, Шреяс Айєр, КЛ Рахул, Аксар Пател, Ішан Кішан, Мохаммед Сірадж і Кулдіп Ядав.

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Серед інших гравців у складі — Наман Дгір, Аншул Камбодж, Гурнур Брар, Рутурадж Гайквад і Аршдіп Сінгх. Нітіш Кумар Редді зіграє лише в першому матчі.

Серія з п’яти ОДІ триватиме з 4 до 15 листопада. Після неї Індія та Нова Зеландія проведуть двоматчеву тестову серію, яка розпочнеться 19 листопада. У четвертому й п’ятому ОДІ команду Індії очолюватиме Шреяс Айєр.

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