Industria Kielce зіграє з HC Kriens-Luzern 21 жовтня — Interia Sport

Польський клуб Industria Kielce 21 жовтня проведе у Швейцарії матч проти HC Kriens-Luzern у п’ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів EHF з гандболу. Початок зустрічі заплановано на 20:45 у середу.

Повторний матч суперників

Команди вже зустрічалися на старті нинішнього розіграшу турніру. Тоді Industria Kielce здобула мінімальну перемогу над HC Kriens-Luzern з рахунком 30:29.

За даними Interia Sport, майбутня гра стане повторною зустріччю команд у груповому етапі. Поєдинок відбудеться на майданчику швейцарського клубу.

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Становище у групі F

Перед п’ятим туром HC Kriens-Luzern та Industria Kielce розташовуються поруч у таблиці групи F. Після чотирьох матчів обидві команди мають по чотири очки.

Джерело зазначає, що ця зустріч має важливе значення в боротьбі за вихід із групи.

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