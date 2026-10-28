Індустрія Кельце обіграла Колстад 40:35 у Лізі чемпіонів — Interia Sport

Польська «Індустрія» Кельце перемогла норвезький «Колстад» з рахунком 40:35 у матчі шостого туру групи F Ліги чемпіонів з гандболу. Поєдинок у Кельце завершив перший етап турніру для обох команд. Про це повідомляє Interia Sport.

Перевага господарів

На старті зустрічі команди грали за рахунку 3:3, однак згодом господарі відірвалися на чотири м’ячі — 7:3. До середини першого тайму «Індустрія» вела 10:5, а на перерву пішла за переваги 19:16.

У другій половині матчу клуб із Кельце знову збільшив відрив: після перерви рахунок став 25:19, а приблизно за 15 хвилин до завершення Тео Монар закинув м’яч на 31:22. Воротар Адам Моравський вийшов на майданчик ще в першому таймі, замінивши Деяна Мілосавлєва.

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Дебюти та 40-й м’яч

Тренер «Індустрії» Кшиштоф Лієвський у цьому матчі випробував кількох гравців. На фланзі в стартовому складі зіграв Марцель Латосінський, а 21-річний чорногорський гандболіст Мілорад Бакіч провів офіційний дебют у Лізі чемпіонів. Він повертається після перелому п’ясткової кістки, якого зазнав незадовго до початку сезону.

Дебют у турнірі також здійснив третій воротар команди Кацпер Калета. Свій 40-й м’яч «Індустрія» закинула на 59-й хвилині — відзначився Пйотр Єндращик. Клуб із Кельце востаннє забивав 40 голів у матчі Ліги чемпіонів у жовтні 2022 року, коли обіграв THW Kiel з рахунком 40:37.

Результат гри не впливав на позиції команд у групі. «Індустрія» вже гарантувала собі участь у другому етапі змагань, тоді як «Колстад» завершив груповий етап без набраних очок. У наступній частині турніру команда з Кельце точно зіграє проти «Барселони», GOG Gudme та «Спортінга» Лісабон.

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