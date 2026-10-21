Індустрія Кельце вийшла до другого етапу Ліги чемпіонів — Interia Sport

Польська «Індустрія Кельце» 21 жовтня в Люцерні обіграла швейцарський HC «Крієнс-Люцерн» з рахунком 32:30 у матчі п’ятого туру Ліги чемпіонів з гандболу. Перемога гарантувала команді з Кельце вихід до другого етапу турніру, повідомляє Interia Sport.

Перевага перед перервою

Перед початком зустрічі команди мали однакову кількість очок. Поразка гостей із різницею понад один м’яч позбавляла б їх шансів продовжити виступи в другій фазі змагань. У домашній грі «Індустрія» раніше перемогла швейцарців з мінімальною різницею — 30:29.

Початок матчу краще провели господарі, які грали із сімома польовими гравцями та двома лінійними. Однак після приблизно 15 хвилин «Індустрія» налагодила гру в обороні й вийшла вперед. У першому таймі результативно діяли Жульєн Бос, який реалізував усі п’ять кидків, та Тео Монар — він закинув шість м’ячів до перерви. Першу половину польський клуб завершив за переваги 19:17.

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Нервова кінцівка матчу

На старті другого тайму «Крієнс-Люцерн» швидко зрівняв рахунок. У 40-й хвилині гравець господарів Жером Мюллер отримав пряму червону картку за фол проти Міхала Олейнічака. Згодом голкіпер «Індустрії» Деян Мілосавлєвич відбив семиметровий кидок Йонаса Шелькера, а команда повела 26:24.

Швейцарський клуб знову зрівнював рахунок — 28:28 і 29:29. Вирішальними стали голи Пйотра Ярошевича наприкінці зустрічі та точний кидок Алекса Влаха на останній хвилині. Найрезультативнішим у складі «Індустрії» став Тео Монар із вісьмома м’ячами. По п’ять разів відзначилися Бос, Артем Каральок і Алекс Влах.

У другий етап «Індустрія Кельце» перейде без очок: туди буде зараховано дві її поразки від німецького «Магдебурга». Наступний матч польська команда проведе проти норвезького «Кольстада».

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