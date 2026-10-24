Інфантіно заявив про підтримку більшості футбольного світу — Anadolu Agency

Після засідання Ради FIFA, що 15 жовтня відбулося в Цюриху, Швейцарія, президент організації Джанні Інфантіно заявив, що має підтримку «переважної, переважної більшості» футбольного світу. В інтерв’ю BBC Sport він також відкинув запитання про можливу відставку після згортання суперечливої пропозиції щодо передання частини комерційних прав FIFA приватній інвестиційній фірмі. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Інфантіно заявив, що розбіжності у світовому футболі є нормальними, однак після обговорення різних позицій необхідно рухатися далі. Заклики до його відставки посилилися два місяці тому на тлі суперечки навколо проєкту FIFA Forward Enterprise.

Відмова від проєкту FFE

Пропозиція передбачала передання частини комерційних прав FIFA приватній інвестиційній фірмі через нову комерційну структуру. Зокрема, йшлося про права, пов’язані з турнірами FIFA, включно з чемпіонатом світу.

У вересні англійська Прем’єр-ліга, німецька Бундесліга, іспанська Ла Ліга та італійська Серія A закликали до фундаментальної реформи FIFA. Вони звинуватили керівний орган світового футболу в надмірній концентрації регуляторних, комерційних і політичних повноважень у президентстві.

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План FFE відкликали протягом кількох днів після появи його деталей, що викликало критику з боку президентів кількох футбольних конфедерацій і провідних європейських ліг.

Підтримка Азійської конфедерації

На засіданні Ради FIFA 15 жовтня Інфантіно попросив вибачення за помилки в комунікації та консультаціях щодо пропозиції. Голова Футбольної асоціації Англії та віцепрезидентка FIFA Деббі Г’юїтт заявила, що після трьох з половиною годин обговорення низка питань усе ще залишилася без відповіді.

Водночас президент Азійської футбольної конфедерації шейх Салман бін Ібрагім Аль Халіфа заявив про підтримку кандидатури Інфантіно на новий президентський термін. Раніше він разом із керівниками UEFA та CONCACAF критикував проєкт FFE, назвавши його фундаментальним порушенням довіри. Інфантіно очолює FIFA з 2016 року та балотуватиметься на виборах президента організації у березні 2027 року.

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