Інтер Маямі зіграв 2:2 із Цинциннаті та опустився на третє місце — Al Jazeera

«Інтер Маямі» зіграв унічию 2:2 із «Цинциннаті» в матчі Major League Soccer. Команда Ліонеля Мессі після цього результату опустилася на третє місце у Східній конференції, оскільки «Нью-Інгленд Революшн» переміг «Нью-Йорк Ред Буллз» із рахунком 3:2.

Голи після перерви

Перший тайм минув без голів: «Інтер Маямі» більше володів м’ячем і виконав більше передач, однак не зміг відкрити рахунок. На 61-й хвилині Родріго Де Пауль віддав передачу на Каземіро, а той у дотик знайшов Луїса Суареса в межах штрафного майданчика. Уругваєць прийняв м’яч, розвернувся та закрутив його у дальній верхній кут — м’яч влетів у ворота від поперечини.

«Цинциннаті» зрівняв рахунок на 80-й хвилині. Кенджі Мбома Дем отримав м’яч на правому фланзі, обіграв кількох захисників, змістився до центру та пробив у дальній кут. Через шість хвилин команда вийшла вперед: Самуель Гіді завдав удару лівою ногою з лінії штрафного майданчика та відправив м’яч повз Дейна Сент-Клера.

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Пізній гол Філіппі

Мессі щільно опікувалися суперники, і він не зміг завдати удару по воротах. Де Пауль знайшов передачею молодого бразильського атакувального гравця Рикельме Філіппі, який вийшов на заміну. Той змістився до кута штрафного майданчика та закрутив м’яч між двома захисниками у дальній кут, зрівнявши рахунок.

Наприкінці зустрічі обидві команди мали нагоди вирвати перемогу: Суарес пробив у воротаря, а удар Евандера захисник заблокував із близької відстані. Арбітр не призначив пенальті після апеляцій щодо гри рукою. Як повідомляє Al Jazeera, наступний матч «Інтер Маямі» проведе проти «Нью-Інгленд Революшн» у неділю.

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