Інтер обіграв Венецію та повернувся на вершину Серії А — The Guardian

В Італії «Інтер» переміг останню команду Серії А «Венецію» з рахунком 2:0 та зрівнявся з «Лаціо» на вершині турнірної таблиці. Обидва м’ячі у власні ворота наприкінці зустрічі забили футболісти господарів Матіас Морено та Редуан Халхаль. Про це повідомляє The Guardian.

Два автоголи наприкінці матчу

«Венеція», яка до гри набрала лише три очки в сезоні, тривалий час виглядала гостріше в атаці та могла відкрити рахунок. Однак небезпечні подачі «Інтера» у вирішальні хвилини призвели до двох автоголів із різницею у дві хвилини.

Після перемоги чинні чемпіони набрали 25 очок і зрівнялися з «Лаціо». У суботу «Інтер» має зіграти з «Міланом» у міланському дербі.

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Мілан поступився Болоньї

В іншому матчі «Болонья» перемогла «Мілан» на «Сан-Сіро» з рахунком 4:2, завдавши господарям першої поразки в чемпіонаті цього сезону. Самюель Мбангула, який дебютував у стартовому складі «Болоньї», оформив хет-трик.

Мбангула відкрив рахунок на восьмій хвилині, але «Мілан» відповів дублем Альфаджо Сіссе. Перший гол він забив після помилки Артура Теате, а другий — ударом з льоту після подачі Фікайо Томорі. У другому таймі Давіде Бартезагі відправив м’яч у власні ворота після штрафного, а Мбангула забив ще двічі. «Болонья» здобула другу поспіль перемогу та піднялася на 11-те місце з 11 очками.

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