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У середу, 21 жовтня 2026 року, донецький «Шахтар» зіграє проти міланського «Інтера» в межах третього туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону 2026/27.

Пряма трансляція матчу «Інтер» – «Шахтар» буде доступна на медіасервісі Megogo. Початок онлайн-відеотрансляції на каналі «Megogo Футбол 1» запланований на 22:00 за київським часом.

«Інтер» розпочав виступи в Лізі чемпіонів із двох поразок. У першому турі італійська команда поступилася мадридському «Реалу» з рахунком 1:2. Єдиний гол міланців забив захисник Карлос Аугусто.

У другому турі «нерадзуррі» несподівано програли бельгійському «Брюгге» — 3:4. У складі «Інтера» відзначилися нападник Лаутаро Мартінес, який оформив дубль, і форвард Бонні.

«Шахтар» підходить до зустрічі після перемоги над афінським АЕК. У стартовому турі основного етапу підопічні Арди Турана зіграли внічию з нідерландським ПСВ — 1:1. Автором гола української команди став вінгер Мендоза.

Минулого тижня «гірники» здобули перемогу над АЕКом із рахунком 3:1. М'ячі у складі «Шахтаря» забили півзахисник Педріньйо, який реалізував пенальті, захисник Тобіас і Мендоза.

Нагадаємо, російський воротар французького «Парі Сен-Жермен» Матвій Сафонов разом із гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує російську агресію проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

До заходу також долучився німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр. Він понад 20 років займається виробництвом молока в Росії.

У 2025 році Штефан Дюрр отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Нагороду йому вручив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Поєдинок відбудеться на стадіоні «Сан-Сіро» в Мілані.

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