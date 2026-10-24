Йоняк третій на етапі Літнього Гран-прі в Клінгенталі — Interia Sport

Польський стрибун Клеменс Йоняк посів третє місце на етапі Літнього Гран-прі зі стрибків на лижах у Клінгенталі, Німеччина. Переможцем змагань став норвежець Маріус Ліндвік, а друге місце посів японець Рен Нікаїдо. За Interia Sport, Йоняк набрав 283,5 бала.

Йоняк зберіг місце на подіумі

У першій серії 21-річний Йоняк стрибнув на 141,5 метра та посідав третю позицію. У фіналі він показав результат 142,5 метра, вийшов у лідери й гарантував собі місце в трійці призерів.

Нікаїдо, який стрибав після поляка, подолав 140 метрів після зниження стартової платформи та випередив Йоняка. Ліндвік також стартував із нижчої платформи, стрибнув на 147 метрів і переміг із результатом 295,7 бала. Нікаїдо набрав 290 балів.

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Томасьяк піднявся на сьоме місце

Кацпер Томасьяк, який напередодні виграв кваліфікацію зі стрибком на 144 метри, після першої серії був 15-м. Його перша спроба становила 135,5 метра. У фіналі 19-річний спортсмен стрибнув на 143 метри, перевищив розмір трампліна та піднявся на сьому позицію з підсумком 262,9 бала.

До фінальної серії також пройшов Якуб Вольний: він посів 27-ме місце, набравши 112,2 бала. Павел Вонсек і Мацей Кот не потрапили до другого раунду та завершили змагання відповідно на 36-й і 46-й позиціях. Вонсек стрибнув на 125 метрів, Кот — на 121 метр.

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