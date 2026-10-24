Іпсвіч Таун зіграв унічию 1:1 з Ноттінгем Форест у матчі Прем’єр-ліги на стадіоні «Портман Роуд». Гості мали суттєву перевагу за кількістю моментів, але не змогли здобути перемогу, повідомляє Sky Sports News.

Голи до перерви

Ноттінгем Форест вийшов уперед на 13-й хвилині завдяки голу Неко Вільямса. Іпсвіч зрівняв рахунок перед перервою: на 41-й хвилині Хуліо Енсісо скористався помилкою захисника гостей Ніколи Міленковича.

Форест завдав 17 ударів проти семи у суперника та створив моменти із сумарним показником очікуваних голів 2,31. Попри це, команда забила лише один гол. Лейф Девіс двічі вибивав м’яч із лінії воріт Іпсвіча, а Ліам Делап і Каллум Гадсон-Одой не використали свої нагоди.

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Епізод із Діопом

Окремим моментом матчу став фол центрального захисника Іпсвіча Ісси Діопа на Джеймсі Макеті. Арбітр Томас Брамалл після підказки VAR переглянув епізод біля поля, оскільки йшлося про можливе позбавлення очевидної нагоди забити, однак показав Діопу жовту картку. У Ноттінгем Форест були незадоволені тим, що захисника не вилучили.

За даними видання, цього сезону Форест забив шість голів за очікуваних 13,4. Після восьми матчів команда має лише одну перемогу.

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