Іпсвіч забив двічі наприкінці матчу та переміг Фулгем — Sky Sports News

«Іпсвіч Таун» на стадіоні «Портмен Роуд» переміг «Фулгем» з рахунком 2:1 у матчі Прем’єр-ліги. Господарі поступалися після гола Раяна Сессеньйона, але зрівняли рахунок наприкінці зустрічі та вирвали перемогу в компенсований час, повідомляє Sky Sports.

Два голи наприкінці гри

Сессеньйон вивів «Фулгем» уперед на 55-й хвилині. Команда Альваро Арбелоа мала можливості збільшити перевагу за рахунку 1:0, однак Гонсало Гарсія та Оскар Бобб не реалізували свої нагоди.

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На 88-й хвилині Абдул Уаттара зрівняв рахунок. Уже на першій компенсованій хвилині Дара О’Ші забив вирішальний м’яч і приніс «Іпсвічу» перемогу з рахунком 2:1.

Третя перемога сезону

Для «Іпсвіча», який цього сезону підвищився до Прем’єр-ліги, цей успіх став третім у кампанії. «Фулгем» після поразки залишається без перемог у чемпіонаті під керівництвом Альваро Арбелоа.

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