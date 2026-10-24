Ірландія обіграла ПАР 40:27 у першому матчі WXV Global Series — BBC Sport

Збірна Ірландії з регбі перемогла команду ПАР з рахунком 40:27 у першому з двох матчів WXV Global Series у Кейптауні. Ірландки занесли шість спроб і здобули перемогу під час свого першого візиту до Південної Африки, повідомляє BBC Sport.

Перевага Ірландії після першого тайму

У напруженому стартовому відрізку Аойф Далтон, Лінда Джуганг і Джейн Клохессі занесли спроби за Ірландію. У складі господарок поля відзначилися Асеза Геле, Вайна Убісі та Марія Циремба. На перерву ірландська команда пішла за переваги 21:17.

У другому таймі перевагу гостей збільшили Бевінн Парсонс і капітанка Ерін Кінг. У першій половині зустрічі Кінг отримала жовту картку за високий захват. Лерато Макуа скоротила відставання збірної ПАР, однак друга спроба Джуганг фактично визначила результат матчу.

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Шість спроб проти п’яти

Наприкінці гри Алічія Арріс занесла спробу за південноафриканську команду, але на підсумковий результат це не вплинуло. Джуганг оформила дубль, а Данна О’Браєн виконала п’ять реалізацій за Ірландію. За ПАР одну реалізацію виконала Джеккі Сільєрс.

Повторний матч між збірними відбудеться 31 жовтня на стадіоні «Атлон» у Кейптауні.

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