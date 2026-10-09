Ірландія розгромила Казахстан 8:0 у півфіналі плей-оф ЧС — BBC Sport

Жіноча збірна Ірландії в Астані розгромила Казахстан із рахунком 8:0 у першому матчі півфіналу плей-оф відбору на чемпіонат світу. Казахстанки більшу частину гри провели вдесятьох після вилучення капітанки Юлії Мяснікової в першому таймі за підсумками перегляду VAR.

Ірландська команда грала без капітанки Кеті Маккейб та півзахисниці Марісси Шеви, які відбували дискваліфікацію. Найдосвідченішій футболістці збірної Деніз О'Салліван надали відпочинок з огляду на тривалу подорож до Астани та штучне покриття поля.

Зміни у стартовому складі

До стартового складу увійшли Еббі Ларкін, Джеймі Фінн і Джессі Степлтон — усі троє відзначилися голами. Ларкін також зробила дві результативні передачі, а для Фінн цей м'яч став першим у складі національної команди.

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По голу забили Емілі Мерфі та Кайра Каруса, яка оформила дубль. Степлтон встановила остаточний рахунок у компенсований час, перекинувши м'яч головою через воротарку Анджеліну Портнову. З лави запасних дебютний гол за Ірландію забила Шанаде Гопкрофт.

Матч-відповідь у Корку

За даними BBC Sport, матч-відповідь відбудеться у вівторок у Корку на стадіоні «Парк-Уї-Хаоім». Ірландія виграла всі три попередні матчі на цій арені. Казахстан у повторній грі не зможе розраховувати на Мяснікову через вилучення, а переможець протистояння вийде до фіналу плей-оф, де зіграє з Польщею або Бельгією.

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