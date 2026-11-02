Італійська Перуджа закликала зупинити проєкт календаря FIVB — Interia Sport

Міжнародна федерація волейболу FIVB проводить консультації щодо календаря на 2029–2032 роки. За проєктом, літо відведуть для Ліги націй, а змагання збірних чемпіонського рівня можуть перенести на зимове вікно в грудні та січні, повідомляє Interia Sport.

Італійські клуби проти змін

Власник і президент італійського клубу Sir Susa Scai Perugia Джино Сірчі закликав заблокувати ініціативу FIVB. На його думку, зимова перерва на матчі збірних скоротить аудиторію клубних турнірів і спонсорські надходження, а також поступово послабить роль клубів.

Сірчі започаткував кампанію з хештегом NoClubsNoVolley, що означає «Без клубів немає волейболу». Разом із трьома гравцями команди, серед яких Камілем Семенюком, та тренером Анджело Лоренцетті він закликав зупинити новий календар. За даними Interia Sport, в опозиції до проєкту Перуджу можуть підтримувати 25 клубів.

Лоренцетті застеріг, що нова схема може збільшити ризик травм. Семенюк також звернув увагу на значне фізичне та психологічне навантаження на волейболістів і можливий брак часу на повноцінні тренування для команд, які виступають у всіх турнірах.

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Польська федерація підтримує проєкт

Президент Польського союзу волейболу Себастьян Свідерський підтримав запропонований календар. Він зазначив, що нині клуби втрачають гравців на п’ять-шість місяців через матчі збірних, а після завершення сезону національних команд у вересні дорослі збірні не мають активності до кінця травня.

За словами Свідерського, нова схема передбачає 35 тижнів для клубного календаря замість нинішніх 29–30. Згідно з поточним проєктом, клубний сезон завершувався б у другій половині травня, а наступний міг би розпочатися наприкінці серпня. Водночас він визнав, що документ має недоліки, зокрема щодо проведення клубного чемпіонату світу наприкінці сезону.

Експерт Polsat Sport Якуб Беднарук побачив у реформі можливість упорядкувати трансфери через окреме вікно для переговорів. За його словами, зміни підтримують Польща, Туреччина та Японія. Якщо проєкт затвердять, він почне діяти в сезоні після Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі.

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