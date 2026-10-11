Італійські медіа повідомили про нове розтягнення м’яза у Міліка — Interia Sport

В Італії медіа повідомили про нове розтягнення м’яза у польського нападника «Ювентуса» Аркадіуша Міліка. За даними Interia Sport, про проблеми зі здоров’ям 32-річного футболіста також повідомив журналіст Мірко Ніколіно.

Реабілітацію перервали

Видання tuttojuve.com пише, що Мілік зазнав нового м’язового ушкодження, через яке був змушений знову перервати реабілітацію. Там зазначили, що нападник останнім часом мав низку фізичних проблем і намагався повернутися до регулярних виступів.

Як повідомляє Interia Sport, цього року Мілік провів лише два офіційні матчі, причому обидва — у попередньому сезоні. У нинішній кампанії він не потрапляв навіть до лави запасних «Ювентуса» через травми, які загальмували його кар’єру.

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Не заявлений на Серію A та єврокубки

Поляка не внесли до заявки туринського клубу на матчі Серії A та європейських кубків. Тому потенційно він міг би зіграти лише в поєдинках Кубка Італії.

За даними tuttojuve.com із посиланням на Gazzetta, головним завданням для Міліка залишається відновлення без зайвого ризику. Термін реабілітації футболіста після нового ушкодження наразі не названо.

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