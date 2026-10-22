Ювентус і Ренн зіграли 2:2, Баєр очолив Лігу Європи — Channel NewsAsia

У Турині, Італія, «Ювентус» зіграв унічию 2:2 із французьким «Ренном» у матчі Ліги Європи. Туринський клуб втратив перші очки в нинішній кампанії турніру, повідомляє Channel NewsAsia.

Нічия в Турині

Зекі Челік вивів «Ювентус» уперед уже на п’ятій хвилині. Через 10 хвилин Муса Аль-Таамар зрівняв рахунок, забивши свій перший гол у цьому розіграші змагання. Наприкінці першого тайму «Ренн» повів завдяки пенальті, який реалізував Булайє Діа.

На 67-й хвилині Нік Вольтемаде також забив із пенальті та відновив рівновагу. Наприкінці матчу Джон Лукумі відправив м’яч у ворота «Ренна», однак гол скасували через офсайд. Нічия дозволила «Ювентусу» уникнути другої поспіль поразки після домашнього програшу «Лаціо» з рахунком 0:3 у Серії А.

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Лідерство Баєра

Німецький «Баєр» переміг грецький ОФІ з рахунком 2:0. Йонас Гофман забив обидва м’ячі протягом трьох хвилин після несподіваної появи у стартовому складі, куди потрапив через травму Мартена Терьє. «Баєр» здобув третю перемогу поспіль, набрав дев’ять очок і очолив таблицю, випереджаючи «Ференцварош» за різницею м’ячів.

У ще одному матчі «Сандерленд» зіграв 1:1 із польським «Лехом»: Тимур Тутієров забив на другій хвилині, а Лео Бенгтссон зрівняв рахунок на 70-й. «Сандерленд» має сім очок — стільки ж, скільки «Ювентус», що посідає четверте місце.

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