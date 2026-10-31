Кадіна Кокс встановила світовий рекорд і виграла золото ЧС — BBC Sport

Британська паравелосипедистка Кадіна Кокс встановила світовий рекорд у гонці на 1 км класу C4 та виграла золоту медаль чемпіонату світу з трекового паравелоспорту в Нідерландах. 35-річна спортсменка подолала дистанцію за 1 хвилину 9,545 секунди та здобула свій сьомий титул чемпіонки світу.

Сьомий титул Кокс

Після заїзду Кокс чекала на виступ австралійки Тари Нейланд, яка могла перевершити її результат, однак цього не сталося. Після перемоги команда загорнула британку в прапор Великої Британії. Це її перший титул чемпіонки світу з 2024 року.

Кокс також є п’ятиразовою чемпіонкою Паралімпійських ігор. Про її перемогу та інші результати збірної Великої Британії повідомляє BBC Sport.

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Інші медалі Великої Британії

У чоловічій гонці на 1 км на тандемі класу B Джеймс Болл захистив титул разом із новим партнером Аароном Поупом. Дует фінішував за 59,563 секунди: для Болла це восьмий титул чемпіона світу, а для Поупа — перший.

Софі Анвін і Дженні Голл вибороли срібло у жіночій гонці переслідування, поступившись новозеландкам Еммі Фой та Джессі Годжес. У кваліфікації британки встановили світовий рекорд — 4 хвилини 30,262 секунди, але згодом його перевершили новозеландські спортсменки з результатом 4 хвилини 29,672 секунди. Бронзові нагороди також здобули Арчі Аткінсон у чоловічому класі C4 та Фін Грем у гонці на 1 км класу C3.

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