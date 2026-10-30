КАФ повернула Кубок африканських націй до дворічного циклу — TimesLIVE

Конфедерація африканського футболу (КАФ) вирішила знову проводити Кубок африканських націй раз на два роки. Президент КАФ Патріс Мотсепе заявив, що виконавчий комітет ухвалив це рішення одностайно, враховуючи інтереси африканського футболу, 54 асоціацій-членів організації та гравців, які виступають за клуби поза межами Африки.

Перегляд попереднього рішення

Як повідомляє TimesLIVE, минулого року КАФ вирішила проводити турнір раз на чотири роки. Раніше цього місяця на стратегічній конференції КАФ у Кабо-Верде Мотсепе повідомив, що виконавчий комітет перегляне це рішення.

За словами Мотсепе, перегляд був необхідний через те, що запропонованому загальноафриканському змаганню Africa Nations League, яке мало замінити нинішній Кубок африканських націй і відбуватися раз на два роки, знадобиться кілька років для підготовки. Він також зазначив, що новому турніру потрібен час, аби забезпечити суттєвий фінансовий внесок і сприяти розвитку африканського футболу.

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Календар турніру

Наступний Кубок африканських націй відбудеться 2027 року в Кенії, Танзанії та Уганді. Мотсепе висловив упевненість, що турнір буде успішним.

Після цього, за його словами, змагання мають пройти у 2028, 2031 та 2033 роках. У 2030 році відбудеться чемпіонат світу з футболу, тому відповідно до традиції ФІФА фінальні турніри континентальних змагань збірних у рік мундіалю не проводять.

Мотсепе додав, що Кубок африканських націй є також нагодою відзначати футбол і культурне різноманіття Африки та об'єднувати представників 54 країн континенту, африканської діаспори й уболівальників у світі.

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