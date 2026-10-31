Каіпо Олсен-Бейкер стала найкращою регбісткою року за версією World Rugby — BBC Sport

У Крайстчерчі, Нова Зеландія, 24-річна Каіпо Олсен-Бейкер, яка грає на позиції восьмого номера у збірній Нової Зеландії з регбі, стала найкращою гравчинею року за версією World Rugby. Про це повідомляє BBC Sport.

Відзнака World Rugby

Олсен-Бейкер випередила в боротьбі за нагороду канадку Даліку Менін, а також представниць Англії Меган Джонс і Зої Гаррісон. Регбістка була однією з ключових гравчинь Black Ferns, які цього року виграли Pacific Four Series. У турнірі також виступають збірні Канади, Австралії та США.

Під керівництвом нового головного тренера Вітні Гансен новозеландська команда цього року зазнала лише однієї поразки — у вересні вона поступилася Англії з рахунком 19:26.

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Ще одна нагорода для Нової Зеландії

Нагороду прориву року World Rugby отримала фланкерка збірної Нової Зеландії Елінор-Плам Кінг. У своєму дебютному сезоні за Black Ferns 22-річна спортсменка занесла три спроби в тестових матчах.

Голова World Rugby Бретт Робінсон заявив, що Олсен-Бейкер демонструвала стабільність і значний вплив упродовж 2026 року, а Кінг справила помітне враження у свій перший рік на міжнародному рівні. Він також зазначив, що визнання обох спортсменок перед домашніми вболівальниками у Крайстчерчі зробило подію особливою.

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