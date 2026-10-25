Кайрен Вілсон виграв Northern Ireland Open з рахунком 9:2 — BBC Sport

Англійський снукерист Кайрен Вілсон у фіналі Northern Ireland Open у Белфасті переміг валлійця Джека Джонса з рахунком 9:2. Вілсон удруге за три роки виграв цей турнір, повідомляє BBC Sport.

Перевага після денної сесії

34-річний Вілсон завершив денну сесію у Waterfront Hall із перевагою 6:2. У першому фреймі він виконав брейк 101 очко. Джонс виграв другий фрейм, однак Вілсон забрав наступні три, зробивши, зокрема, брейки 60 і 135 очок.

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У шостому фреймі Джонс відповів брейком 130 очок, але Вілсон виграв два останні фрейми денної сесії та повів 6:2. Увечері англієць узяв три стартові фрейми й завершив матч із підсумковим рахунком 9:2.

Одинадцятий рейтинговий титул

Перемога стала для Вілсона 11-м рейтинговим титулом у кар’єрі та першим після Players Championship 2025 року. Фінал Northern Ireland Open повторив вирішальний матч чемпіонату світу 2024 року, в якому Вілсон також переміг Джонса. Після фіналу він підняв трофей Алекса Гіггінса.

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