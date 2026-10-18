Калверт-Льюїн приніс Лідсу нічию з Манчестер Юнайтед — BBC Sport

Домінік Калверт-Льюїн забив у другому таймі та приніс «Лідсу» нічию в матчі Прем’єр-ліги проти «Манчестер Юнайтед» на «Елланд-Роуд». Після цього результату «Манчестер Юнайтед» уперше з 2019 року не може перемогти протягом шести матчів поспіль, повідомляє BBC Sport.

Голи у матчі

«Манчестер Юнайтед» вийшов уперед завдяки Браяну Мбемо, який відзначився після передачі Юрі Тілеманса. Калверт-Льюїн зрівняв рахунок після передачі головою Таріка Мухаремовича.

До гола нападник «Лідса» також мав два моменти після ударів головою: один м’яч пройшов повз ворота, інший відбив голкіпер Сенне Ламменс.

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Оцінки футболістів

Найвищу оцінку від BBC Sport серед усіх учасників матчу отримав Калверт-Льюїн — 8 балів із 10. По 7 балів у складі «Лідса» дісталися Джеймсу Траффорду, Ніко Ельведі, Таріку Мухаремовичу, Джейдену Боглу та Габріелю Гудмундссону.

У «Манчестер Юнайтед» оцінку 7 отримали Ламменс, Гаррі Магуайр, Андрей Сантос, Карлос Балеба, Тілеманс і Мбемо. Бруну Фернандеша оцінили у 6 балів: він отримав жовту картку за запізнілий фол на Мухаремовичі. Лісандро Мартінеса замінили в перерві, а Нуссаїр Мазрауї, який вийшов замість нього, здійснив важливе блокування в компенсований час.

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